Sean Mason Quartet

Précédé par le buzz de son premier album, ce pianiste aux dreads touffues dignes de Basquiat se pose pour trois soirées au Duc des Lombards.

Parrainé par Wynton Marsalis, le jeune homme pratique un jazz post-bop qui nous ramène, trente ans en arrière, aux grandes heures des Young Lions. Compositions catchy à la Roy Hargrove, swing droit devant, petit parfum néo-orléanais par ici (son disque s’intitule The Southern Suite), groove d’inspiration discrètement hip-hop par là, la formule fait mouche, d’autant que Sean Mason garde à ses côtés un trompettiste, Tony Glausi, qui impressionne autant que lui. Profitez de le voir en club ; on parie qu’il sera bientôt appelé à se produire sur des scènes bien plus grandes.

Vincent Bessières