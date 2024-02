Jason Moran plays Ellington

Qui mieux que Jason Moran pour célébrer la visionnaire versatilité de Duke Ellington.

Le jazz, c’est aussi une histoire de transmission entre les générations. Voilà pourquoi cette relecture de l’œuvre de Duke Ellington par Jason Moran sonne au plus juste. Doit-on voir un signe du destin dans le fait que l’un naissait à Houston alors même que l’autre venait de quitter neuf mois plus tôt le monde des vivants, le 24 mai 1974 à New York ? Depuis Jason Moran est devenu l’un des pianistes références d’une musique dont il a contribué à renouveler la grammaire, comme le fit en d’autres termes bien avant lui Ellington, tout en consultant souvent les grands anciens (Lee Konitz comme Archie Shepp) et réalisant de beaux hommages à certains maîtres, Thelonious Monk et Fats Waller. Le voilà cette fois les deux mains plongées dans le répertoire de son altesse, qu’il consulta il y a bien longtemps déjà avec son trio Bandwagon : en solo, histoire de démontrer à qui en douterait que le Duke était un pianiste hors pair, et entouré d’un big band, afin de témoigner de l’intemporalité de l’écriture de celui qu’il estime être « l’étalon-or ».

Jacques Denis