La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Gros Plan

« Quand on dort on n’a pas faim » ce show créé par Anthony Martine explore la difficulté à se sortir d’un référentiel blanc, hétéro et cisgenre

« Quand on dort on n’a pas faim » ce show créé par Anthony Martine explore la difficulté à se sortir d’un référentiel blanc, hétéro et cisgenre - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre de la Manufacture
©Quand on dort on n’a pas faim, Anthony Martine interprète « un conte médiéval afro-queer » ! CR : Fabrice Robin
Quand on dort on n’a pas faim, Anthony Martine interprète « un conte médiéval afro-queer » ! CR : Fabrice Robin

Théâtre de la Manufacture / Texte et mise en scène d’Anthony Martine

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Show vitaminé aux allures de cabaret queer, Quand on dort on n’a pas faim explore la difficulté à se sortir d’un référentiel blanc, hétéro et cisgenre. Un spectacle de fond et de forme.

« Quand on dort on n’a pas faim » répétait sa mère à Anthony pour calmer son appétit au moment d’aller se coucher. Alors Anthony a ravalé ses envies, est rentré dans le rang, dans une filière traditionnelle d’excellence. Hypokhâgne au lycée Henry IV à Paris, la crème de la crème de l’élitisme scolaire à la française. Mais quand on vient de banlieue, qu’on est noir et gay, l’intégration dans ce milieu ne coule pas de source. Dans ce qu’il nomme un « conte médiéval afro-queer », Anthony Martine retraverse à un rythme effréné, dans une esthétique de cabaret – chaussures à talons, boule à facette, lèvres rouges sur blackface façon Banania et autre couleurs flashy dans des décors de château ultra-kitsch –, ces années au cours desquelles il va bifurquer.

De Peau d’âne à Grindr

Son problème : ses modèles sont cisgenres, hétéros et blancs. Comme tous ceux qui peuplent les contes pour enfants. Ils ne sont jamais noirs ou non binaires. En mode parodie, avec quelques figures fantasmées comme un double de Fanny Ardant, sautant de Peau d’âne à Grindr en passant par Lady Gaga et Claude Nougaro, Anthony Martine fait le show et raconte. Puis, dans une deuxième partie, avec sa sœur Mérèndys, il analyse, via une émission de radio qui traite du racisme systémique et de la quête de la reconnaissance blanche. Un spectacle aussi déjanté que politique.

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Quand on dort on n’a pas faim
du samedi 4 juillet 2026 au mardi 21 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre de la Manufacture
2 rue des Écoles, 84000 Avignon

à 17h45, relâche les 9 et 16. Tel : 04 90 85 12 71. Durée : 1h30.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

« Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Manufacture
Avignon / 2026 - Théâtre - Gros Plan

« Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed

Hic et nunc, dans l’immédiat de la situation [...]

 « Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Manufacture
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Philippe Person s’empare de « La Ménagerie de verre » de Tennessee Williams ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire