Les Gilsons sur les traces de leur aîné, Gilberto Gil

Au Brésil, c’est désormais devenu une tradition que la musique se transmette au fil des générations. La preuve avec Gilberto Gil et trois de ses rejetons !

Tel père tels fils ! Car voilà, dans le sillon de Gilberto Gil, légende de la musique et ex-ministre de la Culture, trois de ses rejetons, qui ont fondé en 2018 un combo, histoire de prolonger l’histoire. On connaissait déjà sa fille, la chanteuse Preta, décédée des suites d’un cancer en 2025, voici désormais ses fils et petits-fils Francisco, José et Joao, tous trois crédités à la guitare et aux voix, tout autant que leur tutélaire aîné orientés vers la diversité du monde de la musique. C’est de cette oreille qu’il faut apprécier leur mélange de samba, pop, reggae et ainsi de suite, sans oublier de relever le tout par des rythmiques de Bahia, leur terroir originel. Déjà auteurs d’un album Pra Gente Acordar nominé aux Latin Grammy et de quelques succès d’estime, les Gilsons devraient poursuivre dans la voie tracée par leur première source d’inspiration.

Jacques Denis