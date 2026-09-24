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Jazz / Musiques - Agenda

Ala.ni revient sur scène avec « Sunshine Music », un troisième album lumineux

Ala.ni revient sur scène avec « Sunshine Music », un troisième album lumineux - Critique sortie Jazz / Musiques Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
©Ala.ni@DR
Ala.ni@DR

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

Ala.ni revient sur scène avec Sunshine Music, un troisième album lumineux né de deux années passées en Jamaïque. Entre groove vintage et émotions à fleur de peau, la chanteuse londonienne offre l’une des voix les plus rayonnantes de la soul actuelle. 

Avec Sunshine Music, Ala.ni revient avec un troisième album réussi. Celle qui peut se targuer d’avoir quatre octaves comme Céline Dion n’est jamais dans la démonstration et préfère séduire. Née dans l’Ouest londonien, au cœur de la diaspora caribéenne, Ala.ni grandit au son des lignes de basse d’un groupe de reggae. Elle fait les chœurs pour Blur, Mary J. Blige et Damon Albarn avant d’affirmer sa propre identité. Puis, dès 2015, elle se fait remarquer par ses premières productions, chantant notamment a cappella. Pendant le confinement, elle choisit d’aller en Jamaïque, à Grenade et la Barbade. Son nouveau disque, enveloppé de Calypso et de Bossa, est une ode à l’amour. Pour ce concert, sa voix mystérieuse sera accompagnée de l’excellent Thomas Naïm à la guitare et du délicat violoncelliste Valentin Mussou.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Sunshine Music
du mardi 6 octobre 2026 au mardi 6 octobre 2026
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
place Georges Pompidou, 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00. www.theatresqy.org

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