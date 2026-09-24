Ala.ni revient sur scène avec Sunshine Music, un troisième album lumineux né de deux années passées en Jamaïque. Entre groove vintage et émotions à fleur de peau, la chanteuse londonienne offre l’une des voix les plus rayonnantes de la soul actuelle.

Avec Sunshine Music, Ala.ni revient avec un troisième album réussi. Celle qui peut se targuer d’avoir quatre octaves comme Céline Dion n’est jamais dans la démonstration et préfère séduire. Née dans l’Ouest londonien, au cœur de la diaspora caribéenne, Ala.ni grandit au son des lignes de basse d’un groupe de reggae. Elle fait les chœurs pour Blur, Mary J. Blige et Damon Albarn avant d’affirmer sa propre identité. Puis, dès 2015, elle se fait remarquer par ses premières productions, chantant notamment a cappella. Pendant le confinement, elle choisit d’aller en Jamaïque, à Grenade et la Barbade. Son nouveau disque, enveloppé de Calypso et de Bossa, est une ode à l’amour. Pour ce concert, sa voix mystérieuse sera accompagnée de l’excellent Thomas Naïm à la guitare et du délicat violoncelliste Valentin Mussou.

Philippe Deneuve