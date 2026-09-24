Génie du oud, Anouar Brahem poursuit son grand voyage en Orient, n’hésitant pas à brasser toutes les cultures et à sculpter le silence.

Depuis toujours le joueur de oud tunisien pratique des variations autour de l’Orient qu’il affectionne. S’il s’inspire des modes traditionnels de la musique arabe, il s’est toujours ouvert à diverses cultures. Avec « After the Last Sky » publié en 2024 chez ECM, il dialoguait avec le mythique contrebassiste Dave Holland. C’est dans la douceur manifeste de son timbre qu’Anouar Brahem sculpte le silence. Musicien envoûtant qui se laisse traverser par la poésie et une pointe de mélancolie, il pose des esquisses avec ses différents groupes pour mieux transcender les genres. Merveilleusement accompagné du pianiste anglais Django Bates, qui apporte des solos tourbillonnants à ce quartet, de l’étonnante violoncelliste Anja Lechner et du contrebassiste Mats Eilertsen, le virtuose crée des passerelles inédites entre mélodies et rythmes. Une musique de chambre d’exception par un très grand monsieur des musiques vivantes qui, à quinze ans après une formation au conservatoire, dirigeait déjà son propre orchestre.

Philippe Deneuve