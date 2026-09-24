Azymuth, formidable trio brésilien

Au Brésil, Azymuth est une institution. Fondé il y a cinquante ans par trois musiciens de grand talent, le trio n’a pas pris une ride.

Le bassiste Alex Malheiros est le seul membre encore en vie d’un groupe culte, créateur d’un son nouveau qui a fait se rencontrer le jazz et la samba, dont la discographie ne compte pas moins d’une trentaine d’albums. Azymuth continue à se produire avec le même enthousiasme qu’à ses débuts. Alex Malheiros, qui a joué notamment avec Ivan Lins et Djavan, considère la préservation de cet héritage musical comme un devoir. Accompagné par deux musiciens aguerris, Dudu Viana aux claviers et Renato Massa à la batterie, le trio a au cours de sa carrière accompagné 4hero, Madlib et Jazzanova. N’ayant pas pris une ride, il est plus que la somme de ses membres. C’est une empreinte décisive de la musique brésilienne. Parce qu’à leurs débuts en 1973, ils préféraient se produire dans les bals populaires, ils ont gardé un contact viscéral avec leurs fans. Très appréciés des DJ de la planète, ils sont les premiers Brésiliens à se produire au Festival de Jazz de Montreux en 1976, ouvrant la voie à de nombreuses stars naissantes.

Philippe Deneuve