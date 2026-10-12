Pour sa nouvelle création, Stanislas Nordey donne voix, corps, vie aux fulgurances littéraires et philosophiques de Madame de Sade* de Yukio Mishima. Dans un ballet de pensées et d’élans intimes, Anne Brochet, Sophie Mihran, Julie Pouillon, Lamya Regragui, Claire Toubin et Mélanie Thierry — dans le rôle-titre — éclairent la beauté dense de cette dialectique théâtrale sur les normes et la transgression.

Toutes six ne parlent que de lui, mais il restera jusqu’au bout un mystère. Lui, c’est le Marquis de Sade, grand absent de la pièce écrite en 1965 par l’auteur japonais Yukio Mishima et cependant son point de fuite, le trou noir dangereux vers lequel convergent — irrésistiblement — toutes les pensées et déchirures, toutes les émotions de ses personnages. En premier lieu celles de son épouse, Renée (Mélanie Thierry), qui reste fidèle à son mari emprisonné, attendant sa libération durant des années, puis se retirant du monde lorsqu’il recouvre sa liberté. Sa mère, Madame de Montreuil (Anne Brochet), fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver l’honneur de sa famille, entachée par les agissements de son gendre qui a également entraîné Anne (Claire Toubin), la sœur de Renée, dans ses pratiques luxurieuses. Face à ces femmes aux visées et visions antagonistes, s’élèvent trois présences, tout aussi puissantes. Celle, pieuse, de Madame de Simiane (Julie Pouillon) ; celle, libertine, de Madame de Saint-Fond (Lamya Regragui) ; celle, distante et sourde, de la domestique Charlotte (Sophie Mihran), unique roturière de la pièce dont les actes se déroulent en 1772, 1778 et 1790.

Six femmes au cœur d’une cathédrale de mots

Telle une cathédrale, le spectacle mis en scène par Stanislas Nordey exalte la chair, autant que l’esprit, de l’écriture de Mishima. Les mots de Madame de Sade vibrent, résonnent, se dressent, fulgurent… Un théâtre du verbe incarné s’impose, d’une beauté folle. Il donne à entendre et ressentir — intensément — les profondeurs multiples de réflexions sur les enjeux intimes et sociaux du rapport à la norme, à la transgression, à la liberté. Cela, sans résoudre ses énigmes, sans simplifier ses dilemmes. Sous le regard de l’écrivain japonais dont le visage apparait au sol et en fond de scène (la scénographie, à la fois dépouillée et grandiose, est d’Emmanuel Clolus), six femmes s’affirment et raisonnent, se heurtent aux impasses de contradictions souvent complexes. Ancrées dans le XVIIIe siècle par les costumes d’Anaïs Romand, elles évoluent dans un espace-temps que l’on sent proche du nôtre. Ainsi extirpés de l’époque révolutionnaire, les personnages de Madame de Sade naissent au théâtre grâce à un sextuor de comédiennes ardemment corporelles. Chacune dote d’une force singulière ce voyage en terre de littérature dramatique.

* Texte français de Nobutaka Miura et André Pieyre de Mandiargues.

Manuel Piolat Soleymat