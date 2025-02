Heureuse perspective ! Christian Schiaretti s’empare de la célèbre comédie de Molière, où résonnent de vigoureux combats féminins pour atteindre les « sublimes clartés » de l’esprit.

Après avoir monté les premières farces et comédies de Molière (2007 et 2009), puis L’École des femmes (2014), Christian Schiaretti, metteur en scène accompli mais absent de nos scènes depuis quelques saisons, revient à Molière avec Les Femmes savantes. « L’écriture libertaire liée à la farce et au plaisir du jeu des premières pièces laisse place aux grandes comédies qui au-delà du divertissement s’attachent à mettre en jeu une pensée morale sur la société. En écho à la comédie cinglante des Précieuses ridicules, où les jeunes femmes soumises à l’oppression sont l’objet d’une vengeance, Les Femmes savantes réactive dans une perspective ontologique le sujet de l’émancipation féminine au travers du savoir, celui d’une angoisse masculine face à ces femmes qui dépassent les limites, deviennent hors contrôle. Et la question de la dépense sexuelle, clairement posée, traverse l’œuvre. »

Quelles voies pour l’émancipation ?

Le metteur en scène met en jeu toutes sortes de confrontations, nourries d’ambigüités et duplicités. Soulignant sa construction savante autour d’oppositions « entre Descartes et Gassendi, entre le cartésianisme et la pensée libertine », Christian Schiaretti s’attaque à ce qui gêne, ce qui trouble dans ce projet d’émancipation féminine, au-delà d’une lecture sécurisante. Sans jamais perdre l’humour, le metteur en scène vise aussi à laisser résonner une tonalité tragique : « le tragique, c’est toujours une irrésolution de la contradiction », confie-t-il.

Agnès Santi