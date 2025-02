Mathurin Bolze nous plonge dans l’épaisseur de la banquise, où l’hypothèse d’un drame révèle l’absurdité du désir de conquête.

C’est avec Philippe Le Goff, compositeur-explorateur, que Mathurin Bolze a fait le grand saut en terre arctique. Un véritable périple, où il collecte des sons, des atmosphères, des voix, des images, des histoires, des rites, mais également des données sur les différents états de l’eau. Quelle extraordinaire matière pour un spectacle, mais comment saisir sa poésie et nos imaginaires en y racontant l’Homme et les bouleversements du monde ? Si l’artiste a réuni une belle et grande équipe autour de lui, il rassemble aussi des références littéraires qui alimentent la dramaturgie du spectacle et nous promènent entre récits d’aventure et fictions.

Un terrain blanc de glace, de strates et de failles

Parmi ces sources, Un monde sans rivage, d’Hélène Gaudy, qui retrace l’hypothèse d’un voyage arrêté net en 1897, quand trois explorateurs tentèrent d’atteindre le pôle Nord en ballon. C’est seulement en 1930, à la faveur de la fonte des glaces, que sont retrouvés les restes de l’expédition, comprenant de précieux rouleaux de négatifs. Que s’est-il passé ? Ce « peut-être » (immaqaa, en inuktitut) qu’expérimente l’autrice est repris à son compte par Mathurin Bolze, qui tente de sonder le mystère de la glace à travers nos conditions humaines dans un grand spectacle pour huit interprètes, évoluant dans la scénographie de Gala Ognibene.

Nathalie Yokel