Créée en novembre dernier au Théâtre Vidy, à Lausanne, la mise en scène de L’Amante anglaise signée Émilie Charriot est reprise aux Ateliers Berthier. Avec Nicolas Bouchaud, Laurent Poitrenaux et Dominique Reymond.

Pour écrire L’Amante anglaise, Marguerite Duras s’est inspirée d’un fait-divers, survenu en 1949, qu’elle s’approprie en le transformant. Ainsi, dans sa pièce, ce n’est pas une femme qui tue son époux, comme dans la réalité, mais une femme qui assassine la cousine sourde et muette qui vivait avec elle et son mari. Questionné par un homme mystérieux, ce dernier tente d’éclairer les relations complexes et ambivalentes qui liaient les trois protagonistes. C’est ensuite à Claire Lannes, la meurtrière, de répondre aux questions de l’Interrogateur… « Cette pièce est l’anatomie d’un couple, explique Émilie Charriot, elle dresse une opposition entre passion amoureuse et vie conjugale ». Nourri par « le mystère insondable, métaphysique, de ces étranges figures », le geste de la metteuse en scène cherche à creuser le sillon « d’un théâtre centré sur la parole ».

Manuel Piolat Soleymat