Le festival MARTO, qui célèbre les arts de la marionnette et du théâtre d’objets, s’apprête à fêter sa 25e édition. Elle a lieu du 7 au 26 mars 2025 dans neuf lieux partenaires des Hauts-de-Seine, et met à l’affiche des spectacles de grande qualité, offrant une variété d’esthétiques pour tous les publics.

Avec 13 spectacles complétés par une installation et une exposition, le festival place sa programmation sous le signe de la générosité, avec une belle diversité de propositions, allant des marionnettes à gaine de Poli Dégaine de la cie La Pendue aux créations les plus contemporaines, comme Le Ring de Katharsy d’Alice Laloy – un spectacle étonnant autant que radical, une réalisation plastique aboutie au service d’un dispositif inspiré. Les artistes invités viennent de divers horizons : si on trouve parmi les compagnies programmées une majorité de françaises, il y aura quelques artistes venus d’autres pays, tels les québécois de la cie des Sages Fous, et surtout les Frères Forman, tout droit venus de Tchéquie pour présenter leur version haute en couleurs de La Conférence des oiseaux sous leur chapiteau.

Une sélection pointue de spectacles complémentaires et qualitatifs

Le festival MARTO est une occasion de découvrir des œuvres qui interrogent notre monde tout en célébrant la magie du théâtre de marionnettes. Certains spectacles, comme ZébrO de la cie Zapoï, s’adressent au jeune public, mais la majorité des propositions est destinée à un public d’adultes passionnés, entre propositions étranges et poétiques, comme Anatomie du désir de Boris Gibé ; classiques superbement dépoussiérés, tel le Richard III de Shakespeare revisité par Yoann Pencolé ; ou théâtre documentaire à fort pouvoir d’interpellation, ce qu’est Insomniaques de la cie Avant l’averse. À noter la présence de jeunes compagnies franciliennes, qui présenteront des spectacles néanmoins qualitatifs, tels que le très malicieux Plan B, ou le fascinant Miss Mandrilla. Beaucoup de spectacles à ne pas manquer !

Mathieu Dochtermann