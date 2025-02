SPRING vient pour la 16ème année faire rayonner le cirque de création sur toute la Normandie. Porté par la Plateforme 2 Pôles Cirque, ce festival de grande ampleur géographique, temporelle – du 5 mars au 16 avril – et esthétique donne notamment à voir comment le cirque fait corps avec le monde.

En dix ans d’existence, la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie a solidement ancré dans la Région les « nouvelles formes de cirque » avec SPRING, devenu un événement incontournable pour les acteurs et spectateurs de la discipline. Le départ à la retraite au printemps dernier d’Yveline Rapeau, fondatrice et ancienne directrice de la Plateforme rassemblant La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, n’empêche pas le festival de poursuivre son soutien à la riche création circassienne. Pilotées par deux directions par intérim en attendant une décision des financeurs publics quant à l’avenir du modèle, les équipes des deux lieux sont aux manettes d’une riche édition composée de 42 propositions dont 4 amateures et une dizaine de créations. Les rendez-vous phares du festival sont de retour, avec deux focus sur des compagnies un temps fort dédié au jeune public, « Mini SPRING », ou encore « Auteurs en tandem », dispositif d’Artcena encourageant la rencontre entre auteurs de cirque et de théâtre. On s’immerge ainsi avec deux spectacles dont une inédite Roue giratoire dans l’univers des Filles du Renard Pâle, où la fildefériste Johanne Humblet mène de vertigineuses expériences. Avec deux pièces également, Galaktik Ensemble nous invite de son côté au plus près d’un processus de création qui interroge le fonctionnement de la société, le mécanisme de ses injustices. Les travaux de ces compagnies sont parmi les douze spectacles qui répondent à la thématique de l’année : « Faire corps avec le monde ».

Le monde est un cirque

Les voies esthétiques du cirque de création étant multiples, c’est de manières très diverses que SPRING vient témoigner de l’ancrage au monde des artistes de la discipline. Avec Biographies par exemple, Neta Oren de la compagnie Ea-Eo mêle jonglage et rap pour livrer des pensées intimes. Dans FEU, Fanny Alvarez met en scène une réaction brute, explosive, aux multiples et terribles urgences de notre temps, tandis qu’avec KA-IN, le Groupe Acrobatique de Tanger et Raphaëlle Boitel qu’il s’est choisi comme metteure en piste inventent un cirque dansé questionnant « l’identité et le courage, le lâcher prise et l’affirmation du vivant ». Dans un tout autre registre, drôle et absurde, la compagnie Takakrôar se joue sous sa yourte de nos façons de nous arranger avec le vrai en mêlant musique, cirque, théâtre et performance du quotidien. On assiste encore après plusieurs années de silence artistique au retour à la piste de Mathurin Bolze avec Immaqaa, ici peut-être, où avec le compositeur Philippe Le Goff il fait du cirque un espace de rencontre avec les peuples et paysages du Grand Nord, qui bien qu’aux confins de la planète sont atteints par les maux de l’époque. Avec SPRING, le tour du cirque est un tour du monde, de ses douleurs mais aussi de ses forces.

Anaïs Heluin