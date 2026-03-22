Le Théâtre des Champs-Élysées présente La Calisto de Cavalli dans la mise en scène de Jetske Mijnssen, coproduction créée en juillet 2025 au Festival d’Aix-en-Provence, avec l’Ensemble Correspondances sous la direction de Sébastien Daucé.

Sur un sujet tiré des Métamorphoses d’Ovide, fertile source d’inspiration pour les opéras à l’ère baroque, La Calisto relate la transformation de Jupiter en Diane pour séduire une nymphe, et la vengeance de la divine épouse Junon. Dans ce qui est aujourd’hui l’ouvrage le plus connu de Cavalli, avec plusieurs productions marquantes ces dernières décennies, la versatilité des registres comiques et dramatiques, propres à l’opéra vénitien, est ici décuplée par les jeux de déguisements, jusqu’au dédoublement de la tessiture de Jupiter, basse devenant soprano lorsqu’il prend les atours de Diane. Une quinzaine d’années après Christophe Rousset et Les Talens Lyriques, dans un spectacle de Macha Makeïeff, Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances exaltent la verve musicale de La Calisto, dans une mise en scène à l’élégance XVIIIème siècle de Jetske Mijnssen.