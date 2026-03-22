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Classique / Opéra - Agenda

Le Théâtre des Champs-Élysées présente « La Calisto » de Cavalli

Le Théâtre des Champs-Élysées présente « La Calisto » de Cavalli - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©Légende : La Calisto dans la mise en scène de Jetske Mijnssen Crédit : Monika Rittershaus
Légende : La Calisto dans la mise en scène de Jetske Mijnssen Crédit : Monika Rittershaus

Théâtre des Champs-Élysées / Opéra mise en scène

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Le Théâtre des Champs-Élysées présente La Calisto de Cavalli dans la mise en scène de Jetske Mijnssen, coproduction créée en juillet 2025 au Festival d’Aix-en-Provence, avec l’Ensemble Correspondances sous la direction de Sébastien Daucé.

Sur un sujet tiré des Métamorphoses d’Ovide, fertile source d’inspiration pour les opéras à l’ère baroque, La Calisto relate la transformation de Jupiter en Diane pour séduire une nymphe, et la vengeance de la divine épouse Junon. Dans ce qui est aujourd’hui l’ouvrage le plus connu de Cavalli, avec plusieurs productions marquantes ces dernières décennies, la versatilité des registres comiques et dramatiques, propres à l’opéra vénitien, est ici décuplée par les jeux de déguisements, jusqu’au dédoublement de la tessiture de Jupiter, basse devenant soprano lorsqu’il prend les atours de Diane. Une quinzaine d’années après Christophe Rousset et Les Talens Lyriques, dans un spectacle de Macha Makeïeff, Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances exaltent la verve musicale de La Calisto, dans une mise en scène à l’élégance XVIIIème siècle de Jetske Mijnssen.

A propos de l'événement

La Calisto de Cavalli
du lundi 4 mai 2026 au mercredi 6 mai 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Les 4 et 6 mai à 19h30. Tél. : 01 49 52 50 50.

Durée : 3h30 avec 1 entracte.

 

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