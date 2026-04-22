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N°342
avril 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Leonardo García Alarcón ressuscite l’opéra « Ercole Amante » d’Antonia Bembo

Leonardo García Alarcón ressuscite l’opéra « Ercole Amante » d’Antonia Bembo - Critique sortie Classique / Opéra Paris Opéra Bastille
©Le chef Leonardo García Alarcón. © Bouchra Jarrar
Le chef Leonardo García Alarcón. © Bouchra Jarrar

Opéra Bastille / nouvelle production

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Résurrection d’un opéra d’Antonia Bembo, à ce jour jamais représenté, sous la direction de Leonardo García Alarcón et dans une mise en scène de Netia Jones.

Vénitienne, élève de Francesco Cavalli, Antonia Bembo (1643-1715) composa Ercole amante en 1707 sur le même livret que son maître. Comme lui, elle destinait son opéra non pas à sa ville natale, mais à Paris où elle s’était exilée. Leonardo García Alarcón, qui dirige cette création scénique de l’ouvrage, souligne à quel point la compositrice s’est imprégnée des spécificités de l’opéra français – de ses rythmes, de ses couleurs et de sa prosodie. Dans ce récit de l’amour tyrannique auquel Hercule veut soumettre Iole, amante de son propre fils, les dieux aident ou détournent les actions des héros. Netia Jones souhaite s’en emparer pour questionner la toute-puissance herculéenne. Avec Ana Vieira Leite (Iole), Andreas Wolf (Ercole), Julie Fuchs (Junon), la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Ercole Amante
du jeudi 28 mai 2026 au dimanche 14 juin 2026
Opéra Bastille
Place de la Bastille, 75012 Paris

Les 28, 30 mai, 2, 5, 9 et 12 juin à 19h30, dimanche 14 juin à 14h30. Tél. : 08 92 89 90 90.

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