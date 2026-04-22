Résurrection d’un opéra d’Antonia Bembo, à ce jour jamais représenté, sous la direction de Leonardo García Alarcón et dans une mise en scène de Netia Jones.

Vénitienne, élève de Francesco Cavalli, Antonia Bembo (1643-1715) composa Ercole amante en 1707 sur le même livret que son maître. Comme lui, elle destinait son opéra non pas à sa ville natale, mais à Paris où elle s’était exilée. Leonardo García Alarcón, qui dirige cette création scénique de l’ouvrage, souligne à quel point la compositrice s’est imprégnée des spécificités de l’opéra français – de ses rythmes, de ses couleurs et de sa prosodie. Dans ce récit de l’amour tyrannique auquel Hercule veut soumettre Iole, amante de son propre fils, les dieux aident ou détournent les actions des héros. Netia Jones souhaite s’en emparer pour questionner la toute-puissance herculéenne. Avec Ana Vieira Leite (Iole), Andreas Wolf (Ercole), Julie Fuchs (Junon), la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur.

Jean-Guillaume Lebrun