Deux rendez-vous à la Philharmonie sont confiés aux cheffes Bar Avni et Han-Na Chang.

Les Fanfares for the Uncommon Woman de l’États-unienne Joan Tower ont rythmé la saison de l’Orchestre de Paris. La deuxième de ces six miniatures spectaculaires ouvre les concerts dirigés par Bar Avni, lauréate du concours La Maestra en 2024, avec la violoniste Ava Bahari – un programme très dansant avec la Carmen Suite de Chtchedrine, Tzigane de Ravel, le Poème de Chausson et Le Bœuf sur le toit de Milhaud. L’ultime Fanfare résonnera avec la 5e Symphonie de Tchaïkovski et le Concerto pour violoncelle de Dvořák. La cheffe Han-Na Chang, également violoncelliste, connaît l’œuvre « de l’intérieur » et accueille pour l’occasion l’excellent Truls Mørk en soliste.

Jean-Guillaume Lebrun