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avril 2026
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Classique / Opéra - Agenda

L’Orchestre de Paris en deux rendez-vous : avec les cheffes Bar Avni et Han-Na Chang

L’Orchestre de Paris en deux rendez-vous : avec les cheffes Bar Avni et Han-Na Chang - Critique sortie Classique / Opéra Paris Philharmonie
©La cheffe Bar Avni. © Jean-Baptiste Millot
La cheffe Bar Avni. © Jean-Baptiste Millot

Philharmonie / symphonique

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Deux rendez-vous à la Philharmonie sont confiés aux cheffes Bar Avni et Han-Na Chang.

Les Fanfares for the Uncommon Woman de l’États-unienne Joan Tower ont rythmé la saison de l’Orchestre de Paris. La deuxième de ces six miniatures spectaculaires ouvre les concerts dirigés par Bar Avni, lauréate du concours La Maestra en 2024, avec la violoniste Ava Bahari – un programme très dansant avec la Carmen Suite de Chtchedrine, Tzigane de Ravel, le Poème de Chausson et Le Bœuf sur le toit de Milhaud. L’ultime Fanfare résonnera avec la 5e Symphonie de Tchaïkovski et le Concerto pour violoncelle de Dvořák. La cheffe Han-Na Chang, également violoncelliste, connaît l’œuvre « de l’intérieur » et accueille pour l’occasion l’excellent Truls Mørk en soliste.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

L’Orchestre de Paris en deux rendez-vous : avec les cheffes Bar Avni et Han-Na Chang
du mercredi 13 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Bar Avni le 13 mai à 20h,

Han-Na Chang les 27 et 28 mai à 20h.

Tél. : 01 44 84 44 84.

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