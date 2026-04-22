L’Ensemble Intercontemporain, créations et centenaire Kurtág

Pierre Bleuse dirige l’Ensemble Intercontemporain dans trois créations et deux premières françaises, ainsi qu’un monodrame de Kurtág, dans le cadre du centenaire du compositeur hongrois.

Inventeur du concept de musique spectrale, Hugues Dufourt est un explorateur des textures orchestrales, régulièrement nourri par la peinture. Sa nouvelle création est inspirée par les Visions de l’au-delà de Bosch. À l’écoute des mécanismes de la matière sonore, Francesca Verunelli essaie de saisir dans La nuda voce, pour soprano, mezzo et ensemble, le surgissement du chant humain dans la vibration des cordes vocales. Le Festival Manifeste célèbre le centenaire de Kurtág, en reprenant la pièce qui a fait connaître l’écriture aphoristique du compositeur hongrois en France, Messages de feu demoiselle R.V. Troussova, sur des poèmes de Rimma Dalos. Aux côtés d’une nouvelle page pour flûte solo de Tobias Feierabend, deux pièces avec l’électronique de l’Ircam sont données en première française : The I’s, de l’inclassable Isabel Mundry et Four skEtches de Márton Illés.

Gilles Charlassier