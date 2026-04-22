La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Le Staatskapelle Dresden et Daniele Gatti

Le Staatskapelle Dresden et Daniele Gatti - Critique sortie Classique / Opéra Paris Philharmonie
©Daniele Gatti. © Oliver Killig
Daniele Gatti. © Oliver Killig

Philharmonie / solistes, chœur et orchestre

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Le Staatskapelle Dresden, doyen des orchestres symphoniques donne deux concerts sous la direction de son directeur musical Daniele Gatti.

Pour son programme symphonique, avec Gautier Capuçon en soliste, Daniele Gatti place au côté de Wagner la musique de Saint-Saëns et Debussy, qui furent de ses fervents admirateurs. C’est judicieux : on peut ainsi rapprocher l’élan de l’ouverture des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de celui du violoncelle qui ouvre le Concerto en la mineur de Saint-Saëns, ou l’animation fiévreuse du Prélude et de la Mort d’Isolde de celle de La Mer de Debussy. L’autre soirée de l’orchestre saxon est consacrée à un autre géant de la fin du XIXe siècle : Daniele Gatti dirige le Requiem de Verdi avec un superbe quatuor de solistes – Eleonora Buratto, Elīna Garanča , Benjamin Bernheim et Riccardo Zanellato – épaulé par le Chœur de l’Orchestre de Paris.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Le Staatskapelle Dresden et Daniele Gatti
du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

L’Orchestre national d’Île-de-France s’associe à la chanteuse hors normes ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire