Le Staatskapelle Dresden et Daniele Gatti

Le Staatskapelle Dresden, doyen des orchestres symphoniques donne deux concerts sous la direction de son directeur musical Daniele Gatti.

Pour son programme symphonique, avec Gautier Capuçon en soliste, Daniele Gatti place au côté de Wagner la musique de Saint-Saëns et Debussy, qui furent de ses fervents admirateurs. C’est judicieux : on peut ainsi rapprocher l’élan de l’ouverture des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de celui du violoncelle qui ouvre le Concerto en la mineur de Saint-Saëns, ou l’animation fiévreuse du Prélude et de la Mort d’Isolde de celle de La Mer de Debussy. L’autre soirée de l’orchestre saxon est consacrée à un autre géant de la fin du XIXe siècle : Daniele Gatti dirige le Requiem de Verdi avec un superbe quatuor de solistes – Eleonora Buratto, Elīna Garanča , Benjamin Bernheim et Riccardo Zanellato – épaulé par le Chœur de l’Orchestre de Paris.

Jean-Guillaume Lebrun