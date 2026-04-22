L’Opéra national Montpellier Occitanie accueille Le Feu et les larmes, concert imaginé par le chanteur et pianiste Ko Yeong-yeol autour de Chunhyangga, l’une des œuvres majeures du pansori, l’opéra traditionnel coréen, illustrée par des photos de Pape San prises en Corée du Sud.

Le pansori est une forme d’opéra narratif apparu en Corée au XVIIème siècle. À l’inverse des genres lyriques occidentaux qui associent plusieurs solistes et une orchestration complexe, les histoires développées dans le pansori sont interprétées par un seul chanteur, incarnant les différents personnages, accompagné par un tambour soribuk. La progression du récit, marquée par une grande liberté d’improvisation, naît de la symbiose entre les deux artistes. Figure singulière de la scène coréenne actuelle, Ko Yeong-yeol fait dialoguer l’Occident et l’Extrême-Orient, à la croisée des traditions et des esthétiques contemporaines. Il revisite le pansori pour le rendre plus accessible à la sensibilité d’aujourd’hui, en s’accompagnant au piano, dans une réécriture qui intègre des harmonies occidentales et des sonorités jazz.

Des émotions universelles par-delà les différences culturelles

Pour la première fois invité par un opéra national en France, le soliste articule son spectacle Le Feu et les larmes autour d’une des œuvres majeures du pansori. Chunkyangga relate les amours entre une courtisane et un jeune noble, lequel sauvera l’héroïne face aux menaces d’un magistrat corrompu qui jette en prison la fille rétive à ses avances. Sur les huit heures que peut durer la pièce, le programme propose, comme c’est l’usage dans les interprétations modernes de l’ouvrage, un condensé des scènes clefs d’une histoire mettant en avant des valeurs universelles de loyauté et de compassion, par-delà les barrières sociales. Aux côtés du percussionniste Kim Jae-ha et du flûtiste Lee Gyu-jae au daegeum, un instrument traditionnel en bambou, Ko Yeong-yeol livre une version personnelle où la plongée introspective dans les émotions permet au public « de s’identifier aux personnages comme si leur vie était la sienne ». Complétée par des chants folkloriques coréens et des photos de Pape San, la soirée invite au voyage entre les époques et les cultures, et constitue un événement marquant des célébrations du 140ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée.

Gilles Charlassier