Le Petit Chaperon rouge dans la version des frères Grimm par le collectif Das Plateau

Le collectif Das Plateau s’empare de la version des frères Grimm du Petit Chaperon rouge. Un conte émancipateur au dénouement heureux dans lequel l’enfant et la grand-mère font alliance pour tuer le loup.

« J’ai commencé par lire la version de Perrault, mais j’ai été stupéfaite par la manière dont la petite fille, qui se déshabille pour se glisser dans le lit du loup, relève de ce qu’on appellerait aujourd’hui la culture du viol. Évidemment que cette version est à replacer dans son contexte, mais reste que ce texte dans laquelle la faute incombe à la petite fille m’est tombé des mains. Du coup, je suis passée à la version des frères Grimm. Et là, j’ai été subjuguée. Le texte est construit en deux moments : une première partie dans laquelle le Chaperon rouge rencontre le loup, se fait dévorer avec sa grand-mère, avant qu’un chasseur intervienne pour ouvrir le ventre du loup et les libérer. Mais il y a surtout une deuxième partie où tout se répète à l’identique, sauf que la petite fille, avertie, prépare avec la grand-mère un traquenard en forme de grande marmite, dans laquelle le loup finira par se noyer. Conclusion des frères Grimm : le Chaperon rouge rentre joyeusement chez elle et personne ne l’embête plus jamais ! Le rite initiatique remplace le conte moral.

Un Chaperon rouge résistant

La petite fille est capable de se défendre, elle conquiert sa liberté et l’espace de vivre sans être importunée. Nous avions trouvé notre héroïne joyeuse dont la conquête de la liberté est plus importante que la peur. Nous n’avons pas adapté le conte, dont le texte est d’une immense richesse : nous le faisons entendre et le donnons à voir. Nous travaillons avec des dispositifs optiques, des jeux de miroirs et de miroirs sans tain, grâce auxquels le corps des acteurs peut apparaître, disparaître, se dédoubler et qui permet d’alterner immersion dans l’image et adresse directe. On peut ainsi raconter simplement l’histoire aux enfants et, en trois pas, provoquer une véritable plongée dans la forêt, entrant dans l’histoire à la fois par la narration et par un rapport sensible au plateau. Le feuilletage de présences réelles, d’images et de reflets crée un espace infini où l’imagination circule. Même si le loup est un prédateur potentiellement sexuel, il est important de ne pas limiter le sens à la sexualité, pas plus qu’à la peur. Nous avons voulu un Chaperon rouge résistant, une héroïne positive qui dépasse le danger, quel qu’il soit. Cette petite fille n’a pas peur, elle est libre et elle fait sa vie d’enfant avec courage et intelligence. »

Propos recueillis par Catherine Robert