Cécile Morel présente Molly B. 1922-2022 d’après James Joyce, texte quelle « travaille au corps » depuis 10 ans

Dernière partie d’Ulysse, le monologue de Molly Bloom contribue à faire du roman de James Joyce un monument de la littérature. Depuis 10 ans, Cécile Morel « travaille au corps » ce long flot d’intériorité. Elle en présente, aujourd’hui, une version renouvelée.

« J’ai découvert le dernier chapitre d’Ulysse quand j’avais 20 ans. J’ai été saisie par sa force poétique et tout ce que j’en comprenais instinctivement. J’ai attendu d’avoir 30 ans pour me lancer dans un spectacle, avec le metteur en scène Werner Büchler. Molly est une femme qui cultive l’enthousiasme et la vitalité. Elle veut préserver son désir, l’entretenir, en rêvant d’amour ou en trompant son mari. Elle veut croire en la vie, la beauté, l’art, tout en assumant totalement ses paradoxes. J’aime son exaltation spirituelle complètement mêlée au corps et au quotidien. J’aime aussi son humour.

Une œuvre qui a cent ans

Après la mise en scène de Werner Büchler, j’ai ressenti le besoin de jouer sans être vue. Pendant 4 ans, j’ai donné le texte dans l’obscurité. J’ai ensuite créé d’autres versions. Depuis le mouvement MeToo, ce ne sont plus les mêmes choses que je souhaite faire passer. J’ai moins envie d’être dans la séduction. Le fait que ce soit un homme, Joyce, qui parle à travers une femme m’inspire. Les genres se mélangent. Pour cette dernière version, je suis revenue au texte initial. J’ai voulu ressentir comment cette œuvre de 1922 pouvait résonner cent ans après sa première publication. J’ai aussi choisi d’explorer la voix amplifiée, afin de jouer encore davantage avec les sonorités, les rythmes, les souffles, les chants… »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat