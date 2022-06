Marcus et les siens de Charif Ghattas

Avec Marcus et les siens, l’auteur et metteur en scène Charif Ghattas interroge ce que l’irruption de la violence fait à nos vies à travers l’histoire d’une amitié, qui est aussi une histoire de théâtre.

Pour la création de Marcus et les siens, vous reprenez votre compagnie Point Basta, que vous aviez laissée en sommeil depuis votre première création, Du vice à la racine, qui a tourné de 2000 à 2007. Pourquoi ?

Charif Ghattas : Je suis venu à l’écriture de manière complètement autodidacte, très jeune, avec cette première pièce que j’ai donnée à lire à un ami élève au Cours Florent. Elle lui a plu, ainsi qu’à ses camarades et à ses professeurs ; c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Avignon, ce qui m’a obligé à créer une compagnie. Par la suite, j’ai beaucoup travaillé pour d’autres compagnies. Mais pour Marcus et les siens, il m’a semblé nécessaire de revenir à Point Basta afin d’affirmer un travail autour de mon écriture et mon geste de mise en scène. De plus, cette pièce comme la première est une histoire d’amitié.

L’amitié qui vous lie aux comédiens de la pièce – Mélissa Broutin, Augustin de Monts, Quentin Pauilhac, Aurélien Rondeau et Anne Werner – se ressent aussi dans la fiction.

C.G. : J’ai en effet écrit Marcus et les siens en pensant beaucoup à tous ces acteurs, avec l’envie d’écrire une histoire d’amitié, de famille. Je ne savais pas encore dans quel sens aller, lorsqu’ont eu lieu les attentats de 2014 et 2015 en France et en Belgique. J’ai alors imaginé l’histoire d’une troupe de théâtre frappée par un acte terroriste : la femme de Marcus, le metteur en scène, est assassinée après la sortie controversée de son dernier film.

« Ce huis clos est traversé par une urgence qui place le spectateur dans une grande proximité avec la scène. »

La pièce se déroule deux ans après cet acte, quand Marcus convoque tous les membres de la troupe. Pourquoi ce choix ?

C.G. : Après le drame, Marcus n’a pas donné de nouvelles à ses amis comédiens. Ce silence a été vécu par chacun de manière différente. Mais s’il les convoque deux ans après, ce n’est pas pour cela : il a quelque chose à leur dire sur les faits passés, et cette révélation provoque une rupture dans la pièce. L’ellipse de deux ans permet aussi de mieux interroger ce que l’irruption de la violence dans le quotidien d’un pays qui en était éloigné fait à ceux qui l’endurent.

Quelle forme avez-vous voulu donner à cette question ?

C.G. : Une forme épurée, comme à mon habitude. Ce qui est d’autant plus justifié que la pièce se passe dans un théâtre : le théâtre est lui-même le décor ! Dans cet espace nu, tout se passe en un seul plan séquence, ce qui force les comédiens à une justesse de chaque instant. Ce huis clos est traversé par une urgence qui place le spectateur dans une grande proximité avec la scène et l’amène à questionner ses sentiments les plus instinctifs.

Propos recueillis par Anaïs Heluin