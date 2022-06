Au non du père d’Ahmed Madani

Depuis dix ans, Ahmed Madani construit Face à leur destin, triptyque dont chaque volet met en miroir une création grand format et une autre plus intimiste. Au non du père, avec Anissa en pâtissière résiliente, fait contrepoint à Incandescences, présentée en 2021 au Festival d’Avignon.

Comment cette pièce est-elle née ?

Ahmed Madani : Anissa a pris part à F(l)ammes, et au bout de deux ans de tournée, je lui ai fait remarquer qu’elle ne me parlait jamais de son père. Elle m’a alors raconté qu’elle avait grandi sans père. Elle n’avait jamais eu de ses nouvelles jusqu’au jour où il s’est manifesté à elle dans des circonstances proprement incroyables, dont je ne veux rien dire ici, car ce serait dévoiler un élément essentiel du spectacle. Subjugué par ce qu’elle m’a raconté, je lui ai proposé de partir à la recherche de son père et de faire un spectacle de cette quête proprement initiatique. Anissa a accepté de relever ce défi. Le voyage a été une succession de péripéties aussi incroyables les unes que les autres. Une première étape de recherche nous a permis d’aboutir à une proposition présentée dans des collèges et des lycées où Anissa était seule en scène. Par la suite nous avons poursuivi notre recherche et avons abouti à une version grand public, présentée dans des théâtres en jauge réduite, et dans laquelle je partage désormais la scène avec elle.

« Résilience, espérance, pardon, désir de continuer d’exister et d’accueillir le cadeau de la vie. »

Pourquoi ce décor de cuisine ?

A.M. : « Qu’est-ce que je vais faire sur scène ? », m’a demandé Anissa. Je lui ai répondu « Quel est l’endroit de ta maison que tu préfères ? », « Ma cuisine ! ». Dont acte, nous avons décidé qu’elle racontera son histoire tout en cuisinant. Anissa a le sens de l’hospitalité et quand le public entre dans la salle de spectacle, c’est dans son cœur qu’il entre. La cuisine tient une place importante dans ce récit qui parle au cœur et à l’esprit des spectateurs mais aussi à leur estomac et qui titille leurs narines. Les préparations culinaires destinées à être partagées avec le public ont une place très importante dans la dramaturgie et s’avèrent être les éléments essentiels qui ont présidé à la conclusion du voyage. La pièce se déploie avec suspense dans une succession de preuves visuelles, auditives, olfactives, avancées comme des pièces à conviction pour étayer des hypothèses de résolution trop fantaisistes pour être vraies, et pourtant…

Pourquoi ce titre ?

A.M. : Quand Anissa est venue au monde, en refusant de l’accueillir, son père lui a dit non, c’est le « non du père ». D’un point de vue métaphorique, la quête d’Anissa a pour but d’ajouter un « nom » au « non » générique de son engendrement. Pour savoir où l’on va, il est bon de savoir d’où l’on vient et de s’en faire une raison pour avancer. Résilience, espérance, pardon, désir de continuer d’exister et d’accueillir le cadeau de la vie sont les forces en action qui façonnent le destin d’Anissa. Le destin est un choix, on peut en détourner le cours, le transformer, il suffit pour cela d’avoir le désir, mais surtout l’audace de l’accomplir. C’est le point de vue d’Anissa et aussi le mien. Il y a, dans ce spectacle, comme dans toute la trilogie Face à leur destin, l’affirmation du refus de la victimisation, de la joie de vivre et de l’espérance.

Propos recueillis par Catherine Robert