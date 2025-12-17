La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Théâtre - Agenda

Avec « Le Dindon », Aurore Fattier entraîne Feydeau au cœur du milieu de la nuit, queer et transformiste

©© Simon Gosselin / Le Dindon mis en scène par Aurone Fattier
© Simon Gosselin / Le Dindon mis en scène par Aurone Fattier

Théâtre du Gymnase hors les murs (La Friche La Belle de Mai) / Texte de Georges Feydeau / Mise en scène d’Aurore Fattier

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Avec Aurore Fattier, Le Dindon de Georges Feydeau quitte ses habits bourgeois pour entrer dans une nuit peuplée de créatures Drag.

Avec Le Dindon, Aurore Fattier revient à ses premières amours. C’est en effet avec La Puce à l’oreille que la metteure en scène fait ses débuts en 2007. Elle perçoit dans l’écriture de Feydeau davantage de profondeur qu’on lui en accorde. « Déclenchement de catastrophes en chaînes, malentendus, pires travers humains révélés… Rien n’a l’air sérieux chez Feydeau et pourtant l’humanité y est percée à jour, avec ses hontes, ses misères sexuelles, ses secrets ». Afin de rendre honneur à cette richesse, Aurore Fattier sort Le Dindon des salons pour le placer dans le milieu de la nuit, queer et transformiste à volonté.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Le Dindon
du mardi 20 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026
Friche de La Belle de Mai
41 rue Jobin, 13003 Marseille.

Tél : 04 95 04 95 95.

