Avec Aurore Fattier, Le Dindon de Georges Feydeau quitte ses habits bourgeois pour entrer dans une nuit peuplée de créatures Drag.

Avec Le Dindon, Aurore Fattier revient à ses premières amours. C’est en effet avec La Puce à l’oreille que la metteure en scène fait ses débuts en 2007. Elle perçoit dans l’écriture de Feydeau davantage de profondeur qu’on lui en accorde. « Déclenchement de catastrophes en chaînes, malentendus, pires travers humains révélés… Rien n’a l’air sérieux chez Feydeau et pourtant l’humanité y est percée à jour, avec ses hontes, ses misères sexuelles, ses secrets ». Afin de rendre honneur à cette richesse, Aurore Fattier sort Le Dindon des salons pour le placer dans le milieu de la nuit, queer et transformiste à volonté.

Anaïs Heluin