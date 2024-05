L’ensemble taïwanais Ju Percussion Group propose un programme original d’œuvres écrites sur mesure pour ses musiciens virtuoses.

Premier ensemble professionnel de percussions de Taiwan, fondé en 1986 par Ju Tzong-Ching, le Ju Percussion Group est un peu l’équivalent taïwanais des Percussions de Strasbourg : une formation de haut niveau, très impliquée dans la formation et la transmission, qui suscite régulièrement la composition d’œuvres nouvelles et dont la renommée s’étend désormais au niveau mondial. Le programme de cette tournée, qui ramène l’ensemble à Paris pour la première fois depuis longtemps, puise dans le riche répertoire – plus de deux cent soixante pièces – constitué en près de quatre décennies. Intitulé « Énergie ∞ Infinie », il rassemble six œuvres propres à mettre en valeur la virtuosité et la grande cohésion des musiciens, tout en illustrant la diversité de styles et d’inspirations qu’il aborde. On retrouve ainsi, au côté de partitions de compositeurs taïwanais proches de l’ensemble, celles de compositeurs-percussionnistes de renommée internationale, tels les Français Emmanuel Séjourné et Gérard Lecointe, ancien directeur artistique des Percussions Claviers de Lyon, ou de l’États-unien Gene Koshinski, un pédagogue réputé.

Énergie ∞ Infinie : six œuvres pour un concert spectaculaire

Un concert de percussions revêt toujours un caractère spectaculaire. C’est particulièrement le cas avec le Ju Percussion Group, qui joue de la dramaturgie induite par le choix des pièces. L’écriture elle-même ne dédaigne pas une certaine mise en scène, comme dans Le Mythe solaire de Chang Chiung-Ying : « À travers l’interprétation de la marimbiste et des trois percussionnistes, l’œuvre met en scène une rivalité sonore entre les instruments. Grâce à des interactions dynamiques, les scénarios de la chasse aux soleils et de nos combats intérieurs sont mis en évidence. Les transformations et tensions dramatiques sont transmises au public qui les ressent tant sur le plan auditif que visuel ». L’un des ressorts de cette dramaturgie, outre les interactions entre les musiciens – qui fondent par exemple le propos de la pièce conclusive du concert, Le Marché de Kao Han-Yen –, est la tension harmonique et visuelle créée par la cohabitation d’instruments, de techniques et de cultures musicales venus d’Orient et d’Occident. C’est aussi ce qui donne au Ju Percussion Group sa signature et sa couleur particulière.

Jean-Guillaume Lebrun