Une Cantate participative d’Alexandros Markeas

Projet labellisé par l’Olympiade culturelle, la Cantate participative mise en partition par Alexandros Markeas est créée par l’ensemble Sequenza 9.3 et des chœurs amateurs d’Île-de-France.

En 2021 a débuté une collecte de chants auprès de la population de Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus métissés de France. À partir de ce matériau multiculturel, mêlant traditions orales, musiques actuelles et improvisation, Alexandros Markeas a tissé une mosaïque polyphonique, dans une sorte de prolongement du geste ethnomusicologique d’un Bartok avec les folklores d’Europe de l’Est. La partition du compositeur franco-grec, dont l’esthétique mêle le travail sur la matière sonore et une certaine théâtralité, a été conçue pour réunir chœurs amateurs et professionnels. Sous la direction de Catherine Simonpietri, l’ensemble Sequenza 9.3 s’associe à une vingtaine de formations franciliennes pour donner vie à ce partage participatif qui trouve son aboutissement pendant l’Olympiade culturelle, en amont de la compétition sportive internationale.

Gilles Charlassier