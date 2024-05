Festival de Prades Pablo Casals

La riche histoire du festival lancé en 1950 par Pablo Casals continue de s’écrire aujourd’hui grâce au dynamisme et la générosité de Pierre Bleuse.

Le Festival de Prades reste ce rendez-vous chambriste où se sont côtoyées des générations d’artistes ; l’âme de son fondateur plane encore sur l’Abbaye Saint-Michel de Cuxa quand y jouent, par exemple cette année, les violoncellistes Astrig Siranossian (30 juillet) ou Raphaël Pidoux (le 2 août, où l’instrument chante les lieder de Schubert ou les mélodies de Reynaldo Hahn) ou avec la rencontre au sommet de Stephen Waarts (violon) Ivan Karizna (violoncelle) et Alexander Gavrylyuk (piano) dans les trios de Rachmaninov et Chostakovitch (1er août). Le festival s’affirme aussi plus que jamais lieu de transmission avec quelques dizaines de jeunes musiciens venus de toute l’Europe, qui se produisent en musique de chambre ou au sein de l’Orchestre de chambre du Festival, sous la direction de Pierre Bleuse, en ouverture (Concerto pour violon de Beethoven avec Daniel Lozakovich et Schubert) et en clôture (Tchaïkovski et une création de Jean-Frédéric Neuburger).

Jean-Guillaume Lebrun