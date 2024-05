Le Festival de Menton ouvre son 75ème anniversaire avec l’Orchestre Philharmonique de Nice qui signe les débuts du répertoire symphonique sur le Parvis de la Basilique Saint-Michel, sur lequel seront présentés sept concerts, allant du piano et des formations chambristes à la musique baroque.

L’arrivée d’une des figures de la nouvelle génération de chefs à la tête du Philharmonique de Nice constituait, pour Paul-Emmanuel Thomas, une circonstance féconde pour ouvrir le Festival de Menton à la l’orchestre. Confiée à la grande phalange de la Côte-d’Azur, la soirée inaugurale met à l’affiche Alexandre Tharaud dans le Concerto en sol de Ravel sous la baguette de Lionel Bringuier. L’autre rendez-vous symphonique du Parvis est confié, le 8 août, au Verbier Festival Orchestra, qui fait sa première tournée en France sous la direction de Gabor Takacs-Nagy dans deux symphonies de Haydn et Mozart, et avec le Concerto pour piano de Grieg sous les doigts de la jeune prodige russe Alexandra Dovgan.

Menton, la nouvelle Mecque du piano

Depuis quelques années, Menton se confirme comme l’un des rendez-vous majeurs de l’été pour les amateurs de piano. Le 9, Nelson Goerner décline son art délicat dans Haendel, Schumann et Liszt, tandis que le 31 juillet, Fazil Say initie, avec plusieurs de ses pièces – une Sonate, quatre Ballades et des Jazz Fantaisies – le cycle de pianistes-compositeurs que Paul-Emmanuel Thomas veut développer sur les prochains éditions du festival. En partenariat avec Yamaha, la Nuit du piano le 7 août fait découvrir deux jeunes personnalités à suivre, Salome Jordania et Miyu Shindo, au Palais de l’Europe où joue, le 3, le déjà confirmé Jonathan Fournel et le 29 juillet, la précoce Arielle Beck. Le piano est encore au cœur des programmes de musique de chambre du Parvis : le 6 août autour d’un des visages confirmés de la relève, Beatrice Rana, et pour la clôture autour de Guillaume Bellom, aux côtés de Renaud Capuçon dans Brahms, Strauss et des musiques de film – le lendemain de la soirée Jeunes talents de la Fondation Gautier Capuçon. Quant au répertoire baroque, il revient cette année le 30 juillet avec la flûtiste Lucie Horsch et Le Caravansérail dirigé du clavecin par Bertrand Cuiller qui font revivre le Carnaval à Venise du settecento dans un florilège de sonates et concertos pittoresques.

Gilles Charlassier