Lilo Baur met en scène la tragédie en musique de Lully, avec Ambrosine Bré dans le rôle-titre.

Il y a un an et demi, l’Armide de Gluck remportait un beau succès à l’Opéra-Comique. La fabuleuse Armide de Véronique Gens y était certes pour beaucoup, redonnant toute sa vigueur et sa profondeur dramatique à ce rôle éloigné des scènes parisiennes depuis plus d’un siècle. Mais c’est toute la production, mêlant avec justesse le geste théâtral et l’élan musical, qui est à saluer, de même que, parmi la distribution, le chœur Les Éléments, parfait vocalement et très convaincant notamment dans la scène des démons, invoqués par la magicienne Armide à l’acte II.

Retrouvailles

Le metteur en scène Lilo Baur et le chef Christophe Rousset, à la tête de ses Talens Lyriques, se retrouvent de nouveau autour du livret de Philippe Quinault, cette fois dans sa première mise en musique par Lully en 1686. On retrouvera donc les décors de Bruno de Lavenère et ce grand arbre dressé au milieu du plateau, abri d’Armide et de ses démons et refuge de Renaud en son sommeil. Armide, ce sera Ambroisine Bré, récente Psyché de Lully, déjà sous la direction de Christophe Rousset (enregistrement Château de Versailles Spectacles). Dans le rôle de Renaud, celui qui fait douter la magicienne de sa force et de sa volonté, on attend beaucoup de Cyrille Dubois. Enguerrand de Hys (le Chevalier danois), Florie Valiquette (Sidonie, la Bergère) et Apolline Raï-Westphal (Phénice, la Nymphe) reprennent leurs rôles tenus chez Gluck.

Jean-Guillaume Lebrun