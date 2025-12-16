Pour cette nouvelle édition, le festival Le Châtelet fait son jazz a trouvé la bonne formule : classique et classieuse.

Au fil des années, le rendez-vous s’est imposé pour les amateurs de jazz. Et cette édition devrait le confirmer, tant le programme s’avère consistant. En voici par le menu quelques morceaux choisis. Pour se mettre bien en bouche, dès le 6 février, il faudra aller écouter le saxophoniste Isaiah Collier, un nouveau prophète qui s’est réellement révélé fin 2023 de ce côté de l’Atlantique. Le voilà de retour pour célébrer l’aura de John Coltrane à l’occasion du centenaire de la naissance du messie du jazz. À sa suite, les plus curieux pourront aller découvrir la chanteuse Célia Kameni au salon Ninjinski : c’est gratuit ! Tout comme le lendemain pour le concert de Neil Saidi et Noé Codja, qui viennent présenter en quintette le répertoire de leur album Indi-Gêne.

Kenny Barron au sommet de l’art du trio

Le lendemain, le pianiste Roberto Fonseca et le violoncelliste Vincent Ségal s’accordent autour d’un répertoire plutôt grande classe, comme préfiguré dans le titre de leur premier opus : Nuit parisienne à La Havane. Cela promet de beaux lendemains. En attendant, les couche-tard pourront aller écouter le remarquable projet mené à la baguette par Arnaud Dolmen : le Vitygroove, ou une autre manière de swinguer, qui précèdera la jam session pilotée chaque soir par le pianiste Fred Nardin. Enfin, pour la dernière soirée, la chanteuse Gabi Hartman ouvrira le bal, dans un registre plutôt poétique. Puis place au maître des noires et ivoire, Kenny Barron, qui vient fêter la sortie de Songbook, son nouvel album entièrement dédié à ses compositions, mises en chansons par son amie Janice Jarrett, avec sa fidèle rythmique (Jonathan Blake à la batterie et Kiyoshi Kitagawa à la contrebasse) et au micro Ekep Nkwelle, une voix originaire de Washington DC. Enfin, pour fermer le ban, place au pianiste Mario Canonge, autre vénérable vétéran, qui se produira en trio superlatif (Arnaud Dolmen et Michel Alibo !).

Jacques Denis