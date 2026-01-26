Gisela Fao, nouvelle reine du fado

À la fois ancrée dans la tradition et ouverte sur l’avenir, la chanteuse portugaise Gisela Fao distille des messages universels à travers son art.

Entre pop et fado ancestral, Gisela Fao est actuellement l’une des voix les plus marquantes du Portugal. Empli d’émotions, libre et à fleur de peau, son chant fait de ses concerts des moments authentiques. Donnant des interprétations uniques des chansons de José Afonso et José Mario Branco, icônes culturelles de son pays, elle transforme son art en messages universels. En douze ans de carrière, elle a développé une approche profonde des thèmes de l’identité et de l’émotion. Innovante et inspirante, elle est reconnue tant par la critique que par un public international, comme référence du fado regardant l’avenir. Son timbre unique sert son talent de parolière, ressuscitant la mélancolie et l’intensité de ce genre emblématique.

Philippe Deneuve