Dans le cadre de Sons d’hiver, cette soirée nous invite à aller aux portes du désert pour une Gnawa Soul Experience, sous l’égide de Jamaaladeen Tacuma et Majid Bekkas.

À l’approche des soixante-dix ans, l’éclectique bassiste Jamaaladen Tacuma continue d’expérimenter, suivant une voie qu’il fréquenta bien tôt aux côtés de l’un de ses mentors, Ornette Coleman. Pour s’en convaincre, il suffit de réécouter son fabuleux Music World paru voici tout juste quarante ans. Aujourd’hui, le voilà associé au Marocain Majid Bekkas, dont le doigté expert produit des merveilles sur le guembri, pour une création autour de l’esprit des Gnaouas, cette confrérie dont la bande-son chargée des vibrations du Sahel irrigue bien des projets. Au su de leurs CV respectifs et au vu du casting qu’ils ont réuni – mention toute spéciale au guitariste sénégalais Hervé Samb –, leur engagement devrait aller au-delà de la copie conforme. Et pour se mettre en jambes, le Nigérien Bombino proposera quant à lui sa vision des sons de la bande sahélienne.

Jacques Denis