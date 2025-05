Avec plaisir ! C’est le mot d’ordre de cette quarante-septième édition du rendez-vous gersois Jazz in Marciac.

« C’est avec plaisir que les musiciens voient se profiler les deux clochers de notre bastide quand ils viennent nous faire cadeau de leur talent – ils sont nombreux à nous l’avoir confié. C’est avec plaisir que les Marciacaises et les Marciacais les accueillent dans leur village, comme ils accueillent les festivaliers. Un plaisir auquel se mêle, avouons-le, une certaine fierté… C’est avec plaisir que les organisateurs et les bénévoles donnent le meilleur d’eux-mêmes pour faire de cette manifestation une fête à la convivialité inoubliable. » L’édito qui sert d’introduction à cette nouvelle édition donne le ton d’une programmation qui aligne les grands noms, au-delà bien entendu du seul jazz. Pour preuve c’est à Robert Plant, ex-Led Zeppelin, que revient l’honneur du concert d’ouverture, le 22 juillet, avec en première partie la saxophoniste Sophie Alour. De même le 24 juillet, dans un registre blues, Ben Harper sera en haut de l’affiche, précédé de Tyreek McDole, une des nouvelles voix du jazz. Le lendemain, un autre guitariste superstar, Carlos Santana, devrait électriser le public avec ses grands classiques, tout comme The Fearless Project, le side project de Vulfpeck, dans un registre funk plus musclé. À l’opposé, on ne saurait que trop conseiller la soirée dédiée au Mali, avec Salif Keita puis Tiken Jah Fakoly, tous deux en mode acoustique (le 31 juillet).

L’accent tonique du Brésil

Pour cette édition, année du Brésil oblige, le public gersois aura tout loisir d’apprécier la diversité des sons de pays sud-américain : le concert du génial Carlos Mallta, en hommage à Edu Lobo (le 27 juillet), la soirée dédiée aux experts des cordes subtiles (Hamilton de Holanda puis Egberto Gismonti le 6 août) avant d’en finir en guise de soirée de clôture avec le sorcier du Nordeste Hermeto Pascoal et l’un de ses disciples avérés en première partie, le pianiste Amaro Freitas. Avant d’en arriver là, les amoureux des blue notes purs et durs devraient être comblés avec quelques têtes d’affiche : Gregory Porter (le 26), Herbie Hancock (le 29), Dee Dee Bridgewater (le 1er août), le Rosenberg trio puis Bireli Lagrene (le 4), Joshua Redman en quartette (le 5). Sans oublier bien entendu le plus familier de ces lieux, Wynton Marsalis (le 28 juillet, avec l’immanquable Christian Sands en ouverture de ban). Somme toute, ces quelques morceaux choisis témoignent d’une diversité susceptible de contenter tout un chacun. Bien du plaisir, on vous le répète.

Jacques Denis