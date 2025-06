Pour le premier spectacle qu’elle met en scène, L’Apparence des Choses, l’autrice et comédienne Alison Demay invite à une traversée du deuil sous la forme d’un théâtre intime et en chansons.

Frappée par la mort brutale de son compagnon, une écrivaine de 28 ans, Jade, se trouve en panne d’inspiration. Le souvenir d’Eliott, le défunt, qui était musicien, va venir accompagner ce deuil, comme une âme errante, au travers de mots et de mélodies inachevées. Scandée par les accords d’une guitare, cette présence qui veille sur la jeune femme va l’épauler sur le chemin d’une renaissance, où le disparu ne l’est jamais entièrement. Composées par Franck Dunas, les chansons qui jalonnent cette reconstruction intime s’entrelacent avec le texte de cette pièce à deux voix, la présente et l’absente, pour restituer toute la délicate palette d’émotions vécues par celle qui a perdu son âme sœur, à la lisière du quotidien et du métaphysique. Avec Alexis Debieuvre, comédien qui a joué à la Comédie-Française mais aussi dans le répertoire lyrique, comme dans le Faust de Denis Podalydès coproduit par Lille et l’Opéra Comique, Alison Demay forme un duo complémentaire. Une quête ambivalente, entre perte et réconfort, où la solitude n’est plus tout à fait solitaire.

Gilles Charlassier