Concert de clôture avec Branko

Branko, figure culte de la bouillonnante scène lisboète, est invité à clore cette 79e édition du festival.

Producteur, DJ, patron du label Enchufada, Branko s’est distingué sur la scène internationale avec Buraka som Sistema, un combo formé voici vingt ans dont le nom rappelle où sont nés ses membres, en périphérie de Lisbonne. C’est là qu’ils ont élaboré une formule à base de kuduro angolais, pimentée de nombreuses influences électroniques, qui va les installer très vite au-dessus de la pile, avant que Branko entame une carrière solo. En clôture du Festival, il mixe son quatrième album Soma, onze titres où il a notamment convié le fidèle Dino D’Santiago et la sublime voix de Teresa Salgeiro. Avec Ola Mekelburg (claviers et voix) et Danilo Silva (guitare et voix).

Jacques Denis