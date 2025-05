Le pianiste américain Marc Copland cultive son art impressionniste du trio en très bonne compagnie.

Musicien aux climats en demi-teinte, déployant un chant intérieur subtil et délicat aux couleurs impressionnistes, Marc Copland a signé au fil d’une discographie dense plusieurs opus en trio avec des rythmiques new-yorkaises de grande valeur (Gary Peacock et Bill Stewart ; Drew Gress et Joey Baron…). Depuis quelques années, cependant, le pianiste américain a trouvé en France deux partenaires aguerris – souvent vantés dans ces colonnes – avec qui il poursuit son exploration de cette triangulation inépuisable que constitue le trio : le contrebassiste Stéphane Kerecki et le batteur Fabrice Moreau. Si elle n’a pas (encore) gravé de disque, cette réunion de personnalités possède toutes les qualités d’attention, de sensibilité, d’interplay et de sens de l’espace qui fait les grands trios, comme on pourra le mesurer pendant deux soirs au Sunside.

Vincent Bessières