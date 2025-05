Festival All Stars au New Morning : un mois de folie

Ce n’est plus un secret pour quiconque que l’un des meilleurs festivals de musique de l’Hexagone se déroule tous les étés dans le club historique de la rue des Petites-Écuries.

Cultivant son éclectisme de bon aloi, qui va du jazz au hip-hop en passant par la funk, l’Afrique et le Brésil (musiques qui font l’ADN du club depuis plusieurs décennies), l’édition 2025 ne déroge pas à la règle. Elle fera le bonheur des Franciliens qui passent tout ou partie de leur mois de juillet dans le coin (les juilletistes n’auront que leurs yeux pour pleurer). De The Beatnuts, légendaire paire du hip-hop des années 1990 (le 25 juin) à Jason Mason, auteur du cultissime album Rhythm of Life (1977) annoncé comme ne s’étant jamais produit en France (le 30 juillet), le festival All Stars aligne pendant un mois les propositions qui claquent et les noms qui titillent les oreilles – certains directeurs de festivals en panne d’inspiration seraient avisés d’en prendre de la graine.

Tour d’horizon

Petit tour d’horizon des pépites au programme : la chanteuse ghanéenne Florence Adooni, maitresse d’un high-life endiablé teinté d’électro (27/06) ; l’immortel Fred Wesley, pilier historique des JBs (le 29/06) ; la bassiste Manou Gallou et son Afro Bass Fusion (le 30/06) ; la sensuelle soul old school de Lady Wray (le 1er/07) ; le collectif parisien disco-funk Jéroboam (le 2) ; Bombino, alias le « Jimi Hendrix du Niger » (le 3) ; le saxophoniste Branford Marsalis dans les pas de Keith Jarrett (le 4) ; le maitre du samba Moacyr Luz invité du Clube dos Democráticos (le 5) ; War, légendaire groupe funk-rock des années 1970 en provenance de L.A. (le 7) ; le pianiste Emmet Cohen avec le phénoménal altiste Patrick Bartley (le 8/07) ; le trompettiste Keyon Harrold sous influence nu-soul (le 9/07) ; le chanteur José James (le 11) ; son confrère Kurt Elling avec les Yellowjackets en hommage à Weather Report (le 12) ; Ghost-Note, machine à groove pilotée par le batteur de Snarky Puppy (le 15) ; Steve Coleman & Five Elements (le 16) ; le Longs Days Quartet de John Scofield avec John Medeski à l’orgue (le 17) ; les inoxydables Brooklyn Funk Essentials (le 18) ; la star montante de la musique brésilienne Jota.Pê (le 19) ; le nouveau quartet Kismet coleadé par Dave Holland et Chris Potter (le 21) ; les rockeurs du Pernambuco Nação Zumbi (le 22) ; Nik West, reine du slap tendance Prince (le 23) ; le maitre du jazz ambient Mark De Clive-Lowe (le 24) ; la Bash Music à deux batteurs du sax Jowee Omicil (le 25) et Rogé, figure du renouveau de la MPB (le 29)… Comment ne pas trouver son bonheur ?

Vincent Bessières