Sur des textes poétiques de Camille Bloomfield, Marianne Piketty et Le Concert Idéal invitent à une traversée musicale autour de la nuit, de Vivaldi à Alex Nante.

Depuis la fondation de son ensemble Le Concert Idéal et son premier album De Vivaldi à Piazzolla sorti en 2016, la violoniste Marianne Piketty n’a de cesse de jeter des ponts entre les époques et les styles. Le Prêtre Roux se retrouve au cœur du programme musical de Sous l’étoile, créé en 2024, dont le titre est inspiré d’un vers du poète argentin Jacobo Fijman qui donne également son nom à une pièce commandée à Alex Nante, compositeur d’une trentaine d’années, né à Buenos Aires et récemment en résidence à l’Orchestre national de Lille. Autour de la thématique de la nuit, et de son pouvoir suggestif, dilatant les frontières entre le réel et l’imaginaire, le spectacle propose un voyage tamisé par les lumières de Thomas Jacquemart où se répondent les pages musicales et les vidéos-poèmes de Camille Bloomfield projetés en fond de scène par Baptiste Bertrand.

Un voyage onirique, musical et poétique

Ces textes oniriques combinent des formats divers, de la cacophonie de la conversation quotidienne à la mappemonde astronomique et à la partition. Entre légendes pour huis clos à la manière du Décaméron de Boccace, rencontres façon spiritisme avec de grandes artistes féminines telles Camille Claudel ou Virginia Woolf, et les amours impossibles de Roméo et Juliette, ils dépassent les clivages entre les genres et les cultures, comme le programme musical concocté par Marianne Piketty pour son orchestre à cordes. Les deux concertos La Notte, pour violon RV 439 et pour violoncelle RV 501 de Vivaldi voisinent avec Sommeil, une page de Travenol, musicien oublié du Siècle des Lumières, Rêve d’enfant et Page élégiaque d’Ysaÿe, ainsi que les deux mouvements de Bajo la Estrella de Nante, jusqu’à D’un soir triste et D’un matin de printemps de Lili Boulanger, arrangé par le compositeur argentin, qui referment cette traversée évocatrice, entre ombres et lumière, sur les fraîches couleurs de l’aurore. Enjambant le passé et le présent, Sous l’étoile propose un condensé musical et poétique à la portée de tous.

Gilles Charlassier