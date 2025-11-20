« Poems for Dance », le nouvel album du flûtiste Jî Drû qui casse les codes

Poems for Dance, c’est le nouveau disque de Jî Drû dont on fête la sortie ce soir. Le titre annonce on ne peut plus la tendance, direction la piste. D’un pas pas trop pressé, juste comme il faut.

Après Western et Fantômes, le natif d’Amiens est de retour avec Poems For Dance, un album dont le titre pose les enjeux : conjuguer les mots dits et les notes improvisées. Pour y parvenir, le flûtiste Jî Drû peut compter sur deux voix complices, à commencer par Sandra NKaké, voix feulée et soul feutrée, et puis Natascha Rogers, tout à la fois percussionniste, pianiste et chanteuse qui publiait récemment Onaida. Et pour parfaire le répertoire, Pierre-François Blanchard aux claviers et basses, Mathieu Penot aux baguettes et autres ustensiles. Somme toute, de quoi aboutir une galette qui confirme le talent de Jî Drû, un musicien qui n’a de cesse de briser les codes pour ouvrir des espaces, tout en restant indubitablement attaché au bon vieux jazz tendance groove.

Jacques Denis