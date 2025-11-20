La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Le pianiste américain Sullivan Fortner performe en trio avec Tyrone Alen II et Kayvon Gordon

©: Sullivan Fortner est un des pianistes qui comptent dans la nouvelle génération. © DR
Duc des Lombards

Publié le 20 novembre 2025 - N° 338

Disque après disque, Sullivan Fortner s’impose comme l’un des pianistes le plus passionnants sur le terrain du jazz.

En quelques années, Paris est devenue la ville d’adoption du natif de La Nouvelle Orléans. À l’approche de la quarantaine, le pianiste s’impose comme l’un des piliers du jazz actuel, après avoir multiplié les collaborations, s’illustrant notamment auprès de Roy Hargrove et puis Cécile McLorin Salvant, la chanteuse qui partage sa vie. Après un solo qui démontrait l’étendue de son talent sur une double face – doigté plutôt classique, et puis tournemain plus expérimental – Sullivan Fortner a publié plusieurs disques en trio, son format de prédilection. Le voici pour quelques soirs avec le contrebassiste Tyrone Allen II et le batteur Kayvon Gordon.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Sullivan Fortner
du dimanche 14 décembre 2025 au mardi 16 décembre 2025
Duc des Lombards
Duc des Lombards, 42 rue des Lombards, 75001 Paris.

à 19h30 et 21h00. Tél : 01 42 33 22 88.

A lire aussi sur La Terrasse

