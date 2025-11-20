Disque après disque, Sullivan Fortner s’impose comme l’un des pianistes le plus passionnants sur le terrain du jazz.

En quelques années, Paris est devenue la ville d’adoption du natif de La Nouvelle Orléans. À l’approche de la quarantaine, le pianiste s’impose comme l’un des piliers du jazz actuel, après avoir multiplié les collaborations, s’illustrant notamment auprès de Roy Hargrove et puis Cécile McLorin Salvant, la chanteuse qui partage sa vie. Après un solo qui démontrait l’étendue de son talent sur une double face – doigté plutôt classique, et puis tournemain plus expérimental – Sullivan Fortner a publié plusieurs disques en trio, son format de prédilection. Le voici pour quelques soirs avec le contrebassiste Tyrone Allen II et le batteur Kayvon Gordon.

Jacques Denis