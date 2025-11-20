Emmanuel Bex rend hommage à Eddy Louiss

Avec la saxophoniste Céline Bonacina en invitée, Emmanuel Bex salue en trio le génial Eddy Louiss.

« Eddy était un musicien complet, qui a touché beaucoup de modes de jeux. Il était capable d’enregistrer pas mal de truc électro comme de mettre en place une fanfare. » Emmanuel Bex salue ainsi celui qu’il honore ce soir, l’ayant découvert à tout juste dix-huit ans. Emmanuel Bex sera marqué par celui dont il salue « toute la vitalité, une fêlure et des ruptures », un touche-à-tous les registres, décédé le 30 juin 2015. Voilà pourquoi, histoire de coller à cet esprit iconoclaste, il a ajouté certains traits de sa plume aux originaux d’Eddy Louiss. Et pour le coup, Dieu que ça swingue.

Jacques Denis