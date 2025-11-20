La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
Jazz / Musiques - Agenda

Emmanuel Bex rend hommage à Eddy Louiss

©Emmanuel Bex rend hommage à Eddy Louiss. © Jean-Baptiste Millot
Emmanuel Bex rend hommage à Eddy Louiss. © Jean-Baptiste Millot

Sunset-Sunside

Publié le 20 novembre 2025 - N° 338

Avec la saxophoniste Céline Bonacina en invitée, Emmanuel Bex salue en trio le génial Eddy Louiss.

« Eddy était un musicien complet, qui a touché beaucoup de modes de jeux. Il était capable d’enregistrer pas mal de truc électro comme de mettre en place une fanfare. » Emmanuel Bex salue ainsi celui qu’il honore ce soir, l’ayant découvert à tout juste dix-huit ans. Emmanuel Bex sera marqué par celui dont il salue « toute la vitalité, une fêlure et des ruptures », un touche-à-tous les registres, décédé le 30 juin 2015. Voilà pourquoi, histoire de coller à cet esprit iconoclaste, il a ajouté certains traits de sa plume aux originaux d’Eddy Louiss. Et pour le coup, Dieu que ça swingue.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Emmanuel Bex vs Eddy Louiss
du vendredi 5 décembre 2025 au samedi 6 décembre 2025
Sunset-Sunside
Sunset-Sunside, 60, rue des Lombards, 75001.

à 19h30 et 21h30. Tél. : 01 40 26 46 60.

