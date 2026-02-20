Le Béjart Ballet Lausanne en tournée française

A propos de l'événement

du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026La Seine Musicale

La Seine Musicale, 1 cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. Les 11, 12 et 13 mars à 20h30, le 14 à 15h et 20h30, le 15 à 14h30.

Tél. 01 74 34 53 53. Durée : 2h avec entracte.

Zénith de Strasbourg Europe, 1 allée du Zénith, 67201 Eckbolsheim. Le 19 mars à 20h.

Tél. 03 88 10 50 50.

Reims Arena, 24 boulevard Jules César, 51000 Reims. Le 21 mars à 20h.

Tél. 03 26 77 44 44.

Arkéa Arena Bordeaux, 48-50 avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac. Le 26 mars à 20h.

Tél. 05 57 91 16 50.

Zénith Nantes Métropole, 1 boulevard du Zénith, 44800 Saint-Herblain. Le 28 mars à 20h, le 29 à 16h.

Tél. 02 40 92 99 50.

Également le 2 avril au Zénith, Toulouse, et le 4 avril au Palais Nikaïa, Nice.