Le Béjart Ballet Lausanne en tournée française
La Seine Musicale / Chor. Maurice BéjartPublié le 20 février 2026 - N° 341
Béjart et nous, L’Oiseau de Feu et Boléro, le Béjart Ballet Lausanne nous offre une plongée dans le répertoire mythique de Maurice Béjart.
Entré au Béjart Ballet Lausanne en tant que danseur en 1995, Julien Favreau en a naturellement pris la direction en 2024. Il est à l’origine de Béjart et nous, qui ouvre le programme et propose un voyage dans l’œuvre du chorégraphe De Brel à Barbara, à la IXe Symphonie en passant par Mozart-Tango et Wien, Wien, nur du Allein. Vient ensuite le révolutionnaire L’Oiseau de Feu, composé sur la non moins révolutionnaire et éponyme suite d’orchestre de Stravinsky. La soirée se clôt avec le chef-d’œuvre de Maurice Béjart comme de Maurice Ravel, Boléro. Entendre le crescendo voulu par le musicien tout en admirant les déhanchements de « la Mélodie » sur sa grande table rouge est une extase toujours renouvelée.
Delphine Baffour
A propos de l'événementLe Béjart Ballet Lausanne en tournée française
du mercredi 11 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026
La Seine Musicale
La Seine Musicale, 1 cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. Les 11, 12 et 13 mars à 20h30, le 14 à 15h et 20h30, le 15 à 14h30.
Tél. 01 74 34 53 53. Durée : 2h avec entracte.
Zénith de Strasbourg Europe, 1 allée du Zénith, 67201 Eckbolsheim. Le 19 mars à 20h.
Tél. 03 88 10 50 50.
Reims Arena, 24 boulevard Jules César, 51000 Reims. Le 21 mars à 20h.
Tél. 03 26 77 44 44.
Arkéa Arena Bordeaux, 48-50 avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac. Le 26 mars à 20h.
Tél. 05 57 91 16 50.
Zénith Nantes Métropole, 1 boulevard du Zénith, 44800 Saint-Herblain. Le 28 mars à 20h, le 29 à 16h.
Tél. 02 40 92 99 50.
Également le 2 avril au Zénith, Toulouse, et le 4 avril au Palais Nikaïa, Nice.