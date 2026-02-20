La Filature présente sa 8e édition de « La Quinzaine de la danse » à Mulhouse

La Quinzaine de la Danse revient à Mulhouse avec une 8e édition ample et ouverte, portée par l’Espace 110, La Filature et le CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin.

Pendant deux semaines, les scènes de l’agglomération de Mulhouse accueillent des écritures qui explorent couleur, mémoire, rituels et formes hybrides. La programmation fait du Haut-Rhin le haut lieu de la danse au mois de mars. Le Ballet du Rhin, la Filature et l’Espace 110 se sont également associés au Théâtre La Coupole de Saint-Louis pour accueillir tous les rendez-vous, qui s’ouvrent avec le magnifique All over Nymphéas d’Emmanuel Eggermont, lequel donnera quelques jours plus tard About love and death, élégie dédiée à Raimund Hoghe. Nina Laisné signe avec Como una baguala oscura un portrait sensible de la pianiste et compositrice Hilda Herrera, entre présence filmée et danse en direct, interprétée par les zapateos de Néstor ‘Pola’ Pastorive ; tandis que les Quatre Saisons recomposées de Max Richter deviennent un concert chorégraphié. Un temps fort québécois traverse la Quinzaine : Mikro d’Hélène Blackburn, inspiré de Bartók, une soirée street dance réunissant Noémie Cordier et Elie‑Anne Ross, et ODE de Catherine Gaudet, grande forme hypnotique pour onze interprètes. S’y ajoutent Imminentes de Jann Gallois et Sous les fleurs de Thomas Lebrun. Une Quinzaine qui affirme la danse comme un terrain d’expériences partagées.

Agnès Izrine et Nathalie Yokel