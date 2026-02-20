La Terrasse

N°340
février 2026
Danse contemporaine - Agenda

« Cellule » : de la chorégraphe Nach, une énergie explosive toujours aussi virulente

« Cellule » : de la chorégraphe Nach, une énergie explosive toujours aussi virulente
©Crédit : Dainius Putinas Cellule de Nach
Crédit : Dainius Putinas Cellule de Nach

Théâtre Antoine Vitez d’Ivry / chor. Nach

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Nach reprend son tout premier solo, créé en 2017, dont l’énergie explosive est toujours aussi virulente.

Cellule s’ouvre comme un espace de dévoilement où Nach, seule en scène, traverse les strates d’une identité façonnée puis débordée par le krump. La pièce ne cherche pas à reproduire les codes de cette danse née à Los Angeles, mais à en déplacer l’énergie pour raconter un chemin d’émancipation. Dans ce solo, la gestuelle explosive du krump devient matière à réinventer, à adoucir, à fissurer pour laisser apparaître d’autres possibles. Dans cette cellule imaginaire, les projections vidéo sculptent les murs : gros plans de corps enlacés, visions fragmentées qui évoquent autant David Lynch que les journaux intimes de Francesca Woodman, Nan Goldin ou Antoine d’Agata. Au fil de la pièce, le corps se fait mémoire, lutte, fragilité, jusqu’à ce moment où le visage lui‑même devient danse, langage, aveu. Cellule compose ainsi un autoportrait vibrant, où Nach ouvre la maison krump de l’intérieur pour y tracer ses propres portes, ses propres issues, et affirmer une féminité libre, sensible, indocile.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Cellule
du vendredi 27 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026
Théâtre Antoine Vitez
1 Rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-Seine

à 20h Tél. : 01 46 70 21 55. Durée 45 mn.

A lire aussi sur La Terrasse

