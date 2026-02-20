À la demande de l’Institut culturel Italien, Ambra Senatore crée Promenade avec Pasolini, pour honorer le cinquantenaire de sa disparition.

Avec Promenade avec Pasolini, Ambra Senatore poursuit l’aventure singulière de ses créations itinérantes, ces formes légères et inventives qu’elle façonne depuis 2015 en dialogue étroit avec un lieu ou une figure. Après des déambulations conçues pour des musées, des châteaux, des villages ou encore autour d’artistes comme Max Ernst ou Bourdelle, la chorégraphe répond cette fois à l’invitation de l’Institut culturel italien de Paris, dont la saison rend hommage au cinquantenaire de la disparition de Pier Paolo Pasolini. Cette nouvelle promenade, imaginée avec Claudia Catarzi et Matteo Ceccarelli, ne s’attache pas tant à l’architecture du lieu qu’à la présence intellectuelle et humaine de cet auteur et réalisateur.

Intellectuel et populaire

Senatore revendique une approche sensible plutôt qu’érudite : ce qui l’intéresse, dit‑elle, c’est la manière dont Pasolini a su conjuguer pensée exigeante et proximité avec le peuple, son refus des élites culturelles, son attention aux traditions populaires, sa capacité à regarder la société sans simplification ni posture. Autant de pistes qu’elle explore en mouvement, en fragments de récit, en jeux d’adresse au public. La promenade se construit ainsi comme un écho vivant à cette figure complexe : un tissage de corps, de paroles et de matières sonores, où affleurent les contradictions, les engagements, les doutes et la générosité de Pasolini. Fidèle à son écriture mêlant théâtralité, humour et décalage, Senatore invente une forme qui circule, observe, relie, et fait surgir, au détour d’un geste ou d’une phrase, la trace d’un artiste qui n’a jamais cessé de questionner son époque.

Agnès Izrine