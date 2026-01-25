Nouvelle série de « Zéphyr » de Mourad Merzouki au 13e Art

Après y avoir présenté Pixel puis Zéphyr, Mourad Merzouki revient au 13e Art avec ce dernier spectacle, qu’il a créé dans le cadre du fameux Vendée Globe.

Approché par le Vendée Globe pour créer une pièce sur la thématique de cette compétition, Mourad Merzouki a choisi de mettre en scène ce qui constitue l’essence d’une traversée en mer : un corps à corps avec le vent. Dans la bande à Éole, chère à Brassens et au Chapeau de Mireille, il a préféré le Zéphyr, cette brise légère qui promet un périple tout en douceur. Dix interprètes, à la technique hip hop ou contemporaine, jouent donc sur scène avec le souffle généré par un dispositif de ventilateurs qui sculpte l’espace autant que leurs mouvements.

Dix danseurs au gré du vent

Mais on le sait, « si le plus beau voyage est celui qu’on n’a pas encore fait » toute expédition comporte son lot de surprises et de risques. De tableaux en tableaux, nos explorateurs sont tour à tour confrontés à des énergies paisibles et poétiques mais aussi violentes et intenses, embarquant le public dans leur odyssée mise sensiblement en musique par Armand Amar. Après Vertical, qui se jouait de l’apesanteur en propulsant les danseurs dans les airs, Mourad Merzouki s’est donc confronté à une autre force naturelle, celle du souffle du vent, pour imaginer une nouvelle poétique de l’espace.

Delphine Baffour