Le Ballet Julien Lestel présente « Run » et « Misatango/Boléro », une danse physique résolument tournée vers le présent
Théâtre Libre Jean-Marc Dumontet / chor. Ballet Julien LestelPublié le 20 février 2026 - N° 341
En mars, le Ballet Julien Lestel investit le Théâtre Libre avec deux programmes qui confrontent la frénésie de notre époque à la sensualité du mouvement. Entre l’urgence de Run et l’embrasement de Misatango et Boléro, Julien Lestel affirme une danse physique résolument tournée vers le présent.
Avec ces deux programmes, Julien Lestel compose un diptyque contrasté qui traverse aussi bien l’urgence du présent que des formes plus ritualisées du mouvement, révélant la puissance expressive et la diversité de son écriture. Run, création 2025, ouvre la série comme un miroir tendu à notre époque. Sur une bande-son percussive et contrastée, la pièce capte le rythme effréné de nos vies : une course permanente, où l’on avance sans toujours savoir ce que l’on poursuit. Lestel transforme cette tension en matière chorégraphique : gestes heurtés, élans suspendus, accélérations soudaines. Dix danseurs traversent l’espace comme on traverse une journée saturée, cherchant à retrouver souffle, présence et humanité. Run interroge notre capacité à ralentir, à écouter ce que le corps dit quand il n’a plus le temps de parler.
Une tonalité hispanique
Avec Misatango et Boléro, le chorégraphe déploie une autre facette de son univers, plus ample, plus sensuelle. Sur la messe-tango de Martín Palmeri, Misatango tisse un dialogue entre ferveur sacrée et pulsation populaire. Le tango y devient une respiration profonde, un élan charnel qui traverse une écriture empreinte de spiritualité. Lestel y sculpte des corps habités, oscillant entre recueillement et volupté, dans une gestuelle qui cherche la transcendance autant que la chaleur humaine. Boléro, enfin, embrase le plateau. Sur le crescendo hypnotique de Ravel, la danse s’organise comme un rituel collectif : tension qui monte, énergie qui circule, groupe qui s’embrase. La pièce avance comme une vague irrésistible, portée par une précision millimétrée. À travers ces trois œuvres, Julien Lestel affirme une danse généreuse, physique, émotionnelle, servie par une troupe virtuose. Une invitation à ressentir, à vibrer, à retrouver du sens dans le mouvement.
Agnès Izrine
A propos de l'événementRun / Misatango et Boléro
du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026
Théâtre Libre
Théâtre Libre Jean-Marc Dumontet, 4 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.
Run du 18 au 21 mars à 19h, le 22 mars à 15h.
Misatango / Boléro du 25 au 28 mars à 19h, le 29 à 15h.
Tél. : 01 42 38 97 14.
Également : Run, le 16 mai à La Croisée des Arts de Saint-Maximin, le 20 mai à Cepac Silo- Marseille. Misatango / Boléro, le 29 juillet au Festival de Ramatuelle.