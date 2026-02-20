En mars, le Ballet Julien Lestel investit le Théâtre Libre avec deux programmes qui confrontent la frénésie de notre époque à la sensualité du mouvement. Entre l’urgence de Run et l’embrasement de Misatango et Boléro, Julien Lestel affirme une danse physique résolument tournée vers le présent.

Avec ces deux programmes, Julien Lestel compose un diptyque contrasté qui traverse aussi bien l’urgence du présent que des formes plus ritualisées du mouvement, révélant la puissance expressive et la diversité de son écriture. Run, création 2025, ouvre la série comme un miroir tendu à notre époque. Sur une bande-son percussive et contrastée, la pièce capte le rythme effréné de nos vies : une course permanente, où l’on avance sans toujours savoir ce que l’on poursuit. Lestel transforme cette tension en matière chorégraphique : gestes heurtés, élans suspendus, accélérations soudaines. Dix danseurs traversent l’espace comme on traverse une journée saturée, cherchant à retrouver souffle, présence et humanité. Run interroge notre capacité à ralentir, à écouter ce que le corps dit quand il n’a plus le temps de parler.

Une tonalité hispanique

Avec Misatango et Boléro, le chorégraphe déploie une autre facette de son univers, plus ample, plus sensuelle. Sur la messe-tango de Martín Palmeri, Misatango tisse un dialogue entre ferveur sacrée et pulsation populaire. Le tango y devient une respiration profonde, un élan charnel qui traverse une écriture empreinte de spiritualité. Lestel y sculpte des corps habités, oscillant entre recueillement et volupté, dans une gestuelle qui cherche la transcendance autant que la chaleur humaine. Boléro, enfin, embrase le plateau. Sur le crescendo hypnotique de Ravel, la danse s’organise comme un rituel collectif : tension qui monte, énergie qui circule, groupe qui s’embrase. La pièce avance comme une vague irrésistible, portée par une précision millimétrée. À travers ces trois œuvres, Julien Lestel affirme une danse généreuse, physique, émotionnelle, servie par une troupe virtuose. Une invitation à ressentir, à vibrer, à retrouver du sens dans le mouvement.

Agnès Izrine