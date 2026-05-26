Liat Cohen à la tête d’un trio pour un concert exceptionnel

A la tête d’un trio, cette grande guitariste au jeu subtil est ouverte à tous les syncrétismes dans une belle musicalité. Dans sa dernière création, Liat Cohen nous convie à un voyage en Orient saupoudré de percussions brésiliennes.

En partenariat avec le Festival des cultures juives, le programme intitulé « Les Enfants d’Abraham » fait entendre le grand répertoire de la guitare accompagné du oud, de flûtes indiennes et orientales ainsi que des percussions brésiliennes. Défendant la renaissance de la guitare classique par la création contemporaine, Liat Cohen se singularise par un style de jeu inventif. Elle a d’ailleurs été la première guitariste à recevoir le Prix Nadia Boulanger de la Fondation de France. Authentique virtuose, elle a jadis retranscrit des œuvres de Jean-Sébastien Bach pour guitare. Pour ce concert exceptionnel, elle ose la rencontre entre les percussions traditionnelles brésiliennes et les musiques anciennes d’Orient. Dans la grande salle du Théâtre de la Ville, sa venue annonce un moment de grâce.

Philippe Deneuve