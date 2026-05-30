Avec son adaptation très libre de la bande dessinée La Rose la plus rouge de l’autrice suédoise Liv Strömquist, la comédienne, autrice et metteure en scène luxembourgeoise Christine Muller interroge nos façons d’aimer et la possibilité d’en inventer de nouvelles.

Avec la compagnie Libeski Kollekiv dont vous êtes la directrice artistique, vous avez créé en 2023 un premier spectacle intitulé Syndrome de l’imposteurice. En quoi diriez-vous que La Rose la plus rouge en prend la suite ?

Christine Muller : Ce sont des créations très différentes, la première étant le fruit d’une pure écriture de plateau tandis que la deuxième se fonde sur l’adaptation d’une œuvre. Toutefois dans ces deux spectacles, nous interrogeons le vécu des femmes, leur ressenti. La question de la fragilité de nos existences contemporaines les relie aussi.

En quoi le médium bande dessinée vous a-t-il intéressée dans votre recherche théâtrale ?

C.M. : J’aime beaucoup la façon dont Liv Strömquist fait de la bande dessinée un moyen de vulgariser les théories féministes. C’est aussi ce que je désire faire, afin d’assumer la responsabilité que je ressens en tant qu’artiste ayant la chance d’avoir accès à des plateaux de théâtre. Nous avons adapté le texte de l’œuvre, et avons aussi cherché à nous inspirer de ses dessins, dont l’imperfection volontaire et la naïveté me plaisent énormément.

« Avec Liv Strömquist, nous partageons le constat d’une difficulté à aimer. »

Vous ajoutez également d’autres matériaux à ceux de Liv Strömquist. Lesquels ?

C.M. : Il était important pour moi que les discussions et recherches que nous avons menées avec les deux comédiennes Sophia Fabian et Clara Koskas et la musicienne Mélanie Gerber soient visibles dans le spectacle. Elles partagent donc une partie du processus de création. Des bribes d’entretiens avec des femmes et des hommes que nous avons réalisés sur le thème de l’amour sont aussi diffusées. Cette part documentaire cohabite avec une dimension rituelle.

Que souhaitez-vous dire du sentiment amoureux avec votre pièce ?

C.M. : Avec Liv Strömquist, nous partageons le constat d’une difficulté à aimer, à faire confiance au récit amoureux. La solitude domine aujourd’hui, et la place qu’ont pris les applications de rencontre dans nos vies en est le symptôme. Par le théâtre, qui matérialisera le numérique au centre des échanges amoureux, je désire remettre l’amour à l’endroit du collectif. Et proposer une réinvention de nos manières d’aimer.

Propos recueillis par Anaïs Heluin