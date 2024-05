La Mousson d’été – Rencontres théâtrales internationales

Pour son édition 2024, les rencontres théâtrales internationales de La Mousson d’été placent l’Abbaye des Prémontrés et le bassin de Pont-à-Mousson à l’heure nordique. Elles mettent aussi à l’honneur des auteurs de France et d’ailleurs.

Comme chaque fin d’été depuis 1995, La Mousson d’été fait de l’Abbaye des Prémontrés et du bassin de Pont-à-Mousson dans le Grand Est le foyer des écritures dramatiques contemporaines. En l’espace d’une semaine, du 22 au 28 août, sont mis en espace par une équipe de comédiens et metteurs en scène passionnés d’écritures nouvelles des textes sélectionnés toute l’année durant par un comité de lecture. Au programme notamment de cette 3ème édition dirigée par Véronique Bellegarde, un focus sur les écritures nordiques, avec une sélection de textes d’autrices majeures pour le renouvellement du paysage théâtral contemporain : la Norvégienne Monika Isakstuen, la Néerlandaise Magne van den Berg ou encore la Suédoise Sara Stridbserg. Les jeunes écritures françaises sont aussi largement représentées cette année, avec des pièces qui reflètent pour beaucoup notre époque, ses violences et ses espoirs. On découvre ainsi par exemple 65 rue d’Aubagne de Mathilde Orier, sur le drame marseillais de 2018 et Rest/e d’Azilys Tanneau sur les rapports entre mort et Intelligence Artificielle. Avec Steve Gagnon, le Québec nous réserve aussi des surprises, de même que l’Autriche avec Clemens Stens. L’Abbaye des Prémontrés est une fois de plus le théâtre des écritures théâtrales du monde.

Anaïs Heluin